Kıbrıs'ta liderlerden "güven yaratıcı önlemlerin hayata geçirilmesi" mutabakatı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ile yaptıkları görüşmede, Kıbrıs müzakerelerindeki güven yaratıcı önlemlerle ilgili daha önceden varılan mutabakatların hayata geçirilmesi konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anastasiadis ile üç saat süren görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

Anastasiadis ile görüşmenin iki bölümde gerçekleştiğini ifade eden Akıncı, "İlk bölümde güven yaratıcı önlemlerle ilgili daha önceden varılan mutabakatların yaşama geçirilmesi ve yeni bazı unsurlar üzerinde mutabakata vardık. İkinci bölümde ise olası bir çözümde kurucu devletlerin yetkilerinin genişletilmesi konusu ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk." diye konuştu.

Güney ve Kuzey Kıbrıs arasındaki elektrik şebekelerinin kalıcı olarak bağlantısı konusunda herhangi bir pürüz kalmadığını, bu konuda geçici bağlantı yapılabildiğini, şimdi artık bağlantıların sürekli hale geleceğini söyleyen Akıncı, bunun her iki tarafa da ciddi avantajlar getireceğini belirtti.

Bu konuda artık geçici anlaşma yaparak, bir tarafın diğer tarafa elektrik satması gibi düzenlemelere de gerek kalmadığını dile getiren Akıncı, sürekli bir anlaşma söz konusu olacağını ve taraflar arasında mahsuplaşmalar yapılacağını ifade etti.

Cep telefonlarının her iki tarafta da kullanılabilir hale getirilmesi konusunda da mutabakata varıldığını aktaran Akıncı, "Varılan mutabakatla komitenin daha önce de ortaya koyduğu görüşler ışığında Avrupa’da konuşlu bir merkez üzerinden her iki tarafın operatörlerinin ayrı ayrı anlaşmalarını o merkezle yapacak. Merkez üzerinden cep telefonları ile iletişim her iki tarafta da olanaklı hale gelecek. Bunun üzerinde mutabakat sağlandı." ifadesini kullandı.

Taraflar arasında mayınlarla ilgili konuda da mutabakata varıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, "Her iki taraftan da dokuzar mayın tarlasının temizlenmesi ile ilgili askeri yetkililerin çalışmasına karar verildi. Esas hedef, tümüyle Ada'nın mayından temizlenmesidir." dedi.

Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının, 1974'ten sonra kuzeyde muhafaza altına alınan Rum ressamlara ait eserlerle ilgili Kültür Komitesi’nin önerisi çerçevesinde ve hükümetle de istişare edilerek kolektif bir karar ürettiklerini, bu resimleri sahiplerine iade edeceklerini kaydetti. Buna karşılık Anastasiadis’in de Kıbrıs Radyo Yayın Kurumunda 1963 öncesinde kayıtları bulunan Kıbrıslı Türk sanatçılara ait kayıtları ileteceklerini belirttiğini aktaran Akıncı, bugün üzerinde mutabakat sağlanan konuların Kıbrıs’ta yaşayan tüm toplumların yaşam kalitesini artırmaya dönük, güvenliklerini ve kültürlerini ilgilendiren konularla ilgili olduğunu, bu alınan kararları önemsediğini vurguladı.

Rum lider Anastasiadis’in olası federal yapıda bir çözümde kurucu devletlerin yetkilerinin genişletilmesi konusunda ayrıntılı bir sunum yaparak görüşlerini aktardığını söyleyen Akıncı, şunları kaydetti:

"Anastasiadis, merkezdeki yetkilerin hangilerinin ilkesel anlamda, hangilerinin merkezde kalması gerektiği konusunda düşüncelerini söyledi ama o yetkilerin tümü üzerinde ayrıntılı, somut olarak kanatlara (kurucu devletlere) verilsin şeklinde bir çalışma yine eksik kaldı. Anastasiadis bu konudaki çalışmalarını daha da sürdüreceğini söylüyor. Biz de bu çalışmaları gelecekte de değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz. Bir konunun altını yeniden çizmekte fayda görüyorum. Yanlış anlamalara meydan vermemek bakımından. Ne kadar daraltılırsa daraltılsın merkezdeki yetkiler, bir miktar yetki kalacak. Siyasi eşitlik de bu noktada önem arz ediyor. Geriye kalacak yetkiler merkezin elinde bulunduracağı yetkiler ne kadar dar olursa olsun orada kararların nasıl üretileceği meselesidir. Bu, siyasi eşitlik kararlara etkin katılım konusunda da kendini göstermektedir. Bu alanlardaki tarafların pozisyonu aynı şekilde devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis ile yeniden görüşme için bir tarih saptamadıklarını, ileriki bir tarihte Rum lider ile bir araya gelme olasılıklarının bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kıbrıs müzakereleri kapsamında, İsviçre'nin Crans Montana kasabasında temmuz 2017'de gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı'ndan bir sonuç çıkmamıştı.