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Kıbrıs'ta aşırı yağışlar sele neden oldu

Kıbrıs genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yavru vatanın cadde ve sokakları sular altında kaldı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 00:47
Kıbrıs'ta aşırı yağışlar sele neden oldu

Kıbrıs adasında etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağışlar nedeniyle caddeleri ve sokakları su bastı, bazı yollar trafiğe kapandı. Kıbrıs genelinde birçok ev ve iş yeri zarar gördü.

KKTC hükümeti tedbirlerini artırırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi is turuncu alarma geçti. KKTC Hükümeti, Kıbrıs'ı etkisi altına alan fırtına ve aşırı yağışlar ile ilgili olarak kaymakamlıklar, belediyeler, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve itfaiye ile organize müdahale ekipleri kurduğunu açıkladı.

Hükümet, ada genelinde yaşanan su baskınları ve kurtarma gibi acil durumlarda gerekli müdahalelerin yerine getirildiği belirtilerek, konutlarında mağdur olan ailelere de ilçe kaymakamlıklarına başvurmaları halinde KKTC Kızılayı tarafından gerekli yardımların yapılacağını duyurdu.

KKTC Meteoroloji Dairesi Kıbrıs'taki olumsuz hava koşulların hafta sonuna kadar devam edeceği konusunda halkı uyardı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 00:47
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