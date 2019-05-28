Kıbrıs’ta açılacak Türk Milli Tarih Müzesi’ne Gazi Üniversitesi’nden proje

Gazi Üniversitesi, Yakındoğu Üniversitesi’nde açılacak Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesine Kıbrıs Türkleri Varlık Mücadelesinin Sanattaki İzleri konulu proje ile katkı sağlayacak.

Yakındoğu Üniversitesi’ne açılacak ‘Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi’ için Gazi Üniversitesi, ‘Kıbrıs Türkleri Varlık Mücadelesinin Sanattaki İzleri’ konulu bir proje düzenleyecek. Bu proje kapsamında Kıbrıs Türk Milli Tarihini oluşturan önemli olayları ve kahramanlarıyla ilgili Gazi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı mezunlarının ağırlığını teşkil ettiği sanatçılara bir davet mektubuyla gönderilerek, ellerine geçen bilgi, belgeler ışığında duygularını sanat eserine dönüştürmeleri istenecek.

Projeyle ilgili Gazi Üniversitesinden yapılan açıklama ise şu şekilde:

“Gazi Üniversitesinin kurulduğu 1926 yılından günümüze çok sayıda verdiği mezunları arasında Kıbrıs Türkleri de bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu köklü eğitim kurumunun yine mezunları arasında vatanın bölünmezliği, Türk Milletinin birliği ve varlığı uğruna can vermiş Kıbrıslı Şehitleri de vardır. Hüseyin Ruso, Mehmet Mustafa, Hüseyin Salih Bora, Turgut Sıtkı Gazi Üniversitesinin Kıbrıs Türklerinin varlık mücadelesinde yer almış Kıbrıslı Kahramanlarıdır. Yine Gazi Üniversitesi mezunlarından Malatya doğumlu Kemal Özalper de öğretmen olarak görev yaptığı Kıbrıs’ta Türk Mukavemet Teşkilatına destek için bomba yapımı sırasında şehit olmuştur. Bütün Türk Dünyası için, Anavatan Türkiye için önemli bir yere sahip olan Kıbrıs’ın KKTC’nin taşıdığı anlam Gazi Üniversitesinde mezun şehitleri ile daha da güçlü bir bağ oluşturmaktadır. Bu nedenle ‘Kıbrıs Türkleri Varlık Mücadelesinin Sanattaki İzleri’ konulu Proje kapsamında Kıbrıs Türk Milli Tarihini oluşturan önemli olaylar ve kahramanları ile ilgili yazılı belge ve fotoğraflar Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı mezunlarının ağırlığını teşkil ettiği sanatçılara bir davet mektubuyla gönderilerek, ellerine geçen bilgi, belgeler ışığında duygularını sanat eserine dönüştürmeleri istenecektir. Bu proje ile amacımız bağımsız bir devlete, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kavuşmanın bedelini şehitleri, gazileri, kayıpları ve kahramanlarıyla Kıbrıs Türklerinin yaşadığı tarihi olayları sanatın diliyle ifadelendirmektir. Kıbrıs Türklerinin varlık mücadelelerini anlatmak ve çekilen acıların bir daha tekrarlanmaması amacıyla proje sonucu elde edilen eserlerin dünya kamuoyu ile paylaşılması ve gelecek nesillere ışık olması hedeflenmektedir.”

Yakındoğu Üniversitesi Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesine armağan edilecek olan bu eserler Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle 21-25 Aralık 2019 tarihlerinde Lefkoşa’da KKTC Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin himayelerinde Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliğini yapacağı törenle ‘Gazi’nin Kıbrıslı Kahramanlarına Armağan, Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesi Karma Sergisi’ başlığında açılacak.