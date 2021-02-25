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Dünya Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Cenevre'de masaya oturacak
Dünya

Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Cenevre'de masaya oturacak

Birleşmiş Milletler (BM), Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi 27-29 Nisan'da Cenevre'de masaya oturtacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 04:51:00 -
Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Cenevre'de masaya oturacak

Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi 27-29 Nisan'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya getirecek.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, ''Genel Sekreter 27-29 Nisan 2021 tarihleri ​​arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi 5+1 toplantı düzenlemeyi planlıyor.'' ifadesine yer verdi.

Açıklamada toplantının amacının Kıbrıs sorununa yakın gelecekte kalıcı bir çözüm bulmak için tarafların ortak zeminde buluşup buluşamayacağını görmek olduğu kaydedildi.

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