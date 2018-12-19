Kıbrıs'ın güneybatısında ABD ile ortak deniz eğitimi

ANKARA (AA) - Kıbrıs Adası'nın güneybatısındaki uluslararası sularda TCG Gökçeada, TCG Gemlik fırkateynleri, bir helikopter ve bir deniz karakol uçağı ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS D. COOK muhribinin katılımıyla deniz eğitimleri yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gökçeada, TCG Gemlik fırkateynleri, bir helikopter ve bir deniz karakol uçağı ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS D. COOK muhribinin katılımıyla 17 Aralık 2018'de, Kıbrıs Adası'nın güneybatısındaki uluslararası sularda deniz eğitimlerinin icra edildiği bildirildi.