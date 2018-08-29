0553 313 94 23

Kıbrıs'ı sarsan casusluk... Suçüstü enselendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Rumlarla iş birliği yaptığı belirlenince takibe alınan Mehmet Besimoğlu, Gazimağusa Limanı'ndaki askerler ile birliği fotoğraflarken yakalandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:39
Kıbrıs'ı sarsan casusluk... Suçüstü enselendi

Fotoğrafları irtibat halinde olduğu Rum için çektiğini itiraf eden Besimoğlu, 'casusluk'tan tutuklandı. 

KKTC polisi, Rumlarla iş birliği yaptığını tespit ettiği Mehmet Besimoğlu'nu takip etmeye başladı. Besimoğlu'nun Rumlarla yaptığı görüşme ve buluşmalar kayda alındı. Besimoğlu, en son Gazimağusa Surlariçi'ne giderken, takip edildi.

Canbulat Müzesi'nin surlarına çıkan Besimoğlu, bir köşeye çekilip, Gazimağusa Limanı'ndaki askeri birlik ile askerlerin dijital makineyle fotoğraflarını çekmeye başladı.

Bu sırada operasyonu başlatan polis ekipleri, Besimoğlu'nu yakalayıp, gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Besimoğlu'nun makinesinde yapılan incelemede, askerler ile birliğin fotoğrafları bulundu. 

RUM İÇİN ÇALIŞTIĞINI İTİRAF ETTİ 

Mehmet Besimoğlu, polis merkezindeki ilk ifadesinde, Gazimağusa Limanı'ndaki askerler ile birliğin fotoğraflarını, ismini söylemediği Rum'a vermek üzere çektiğini itiraf etti. Üzerinde Rum hattı bulunan Besimoğlu'nun, adı henüz öğrenilemeyen Rum ile sürekli telefonda konuştuğu da kayda alındı. 'Casusluk' suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Besimoğlu'nun evinde yapılan aramada; cep telefonları, dijital fotoğraf makineleri ve dizüstü bilgisayarlar bulundu. Polis, el koyulan eşyalar üzerinden araştırma başlattı. 

KAYNAK: DHA

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:39
  1. kktc
  2. Mehmet Besimoğlu
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rus donanması Akdeniz'de!
    1. Rus donanması Akdeniz'de!
    2. Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de..
    3. Münbiçli küçük yürekler Mehmetçikle..
    4. Sultangazi'de korku dolu anlar!..
    5. Azerbaycan Türkleri Erdoğan'ı bekliyor!
    6. İstanbul'da yarın bu yollar kapalı
    7. Hollanda'da Müslümanlara terör..
    8. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Af konusu..
    9. Filistin Devlet Başkanı Abbas’tan..
    10. Nigel Hayes Galatasaray'da! 1 senelik..
    11. Cocu'dan istifa açıklaması!
    12. Ankara'da büyük operasyon! Bin 79 kişi..
    13. Kardemir Karabükspor'da yeni dönem!
    14. Sirkede, sütte ve hurmada bereket
    15. ABD'de bekleyen konut satışları..
    16. Kürkcü hakkında 'zorla getirme' kararı
    17. Başkentte dev operasyon! Bin 79 kişi..
    18. Başakşehir'den Adebayor için resmi..
    19. TürkAkım'da deniz hattı tamam! İkinci..
    20. Ertuğrul Kürkçü'ye büyük şok! Zorla..
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor