Kıbrıs üzerinden kaçacaklardı...Enselendiler!
Türkiye'de FETÖ'den arandığı tespit edilen yaklaşık 45 kişi Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a kaçmak üzereyken dün gece KKTC polisinin aldığı ihbar üzerine enselendi.28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:19
Türkiye'de FETÖ'den arandığı tespit edilen yaklaşık 45 kişi Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a kaçmak üzereyken dün gece KKTC polisinin aldığı ihbar üzerine yakalandı. Polisin geniş güvenlik önlemleri altında yaptığı operasyonla yakalanan FETÖ firarileri sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
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