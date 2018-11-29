THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kıbrıs Türk Ticaret Odasından Gaziantep'e ziyaret

- Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım: - "En yakın iş yapacağımız ülke KKTC'dir ve iki ülkenin beraber yapamayacağı iş yoktur. Gaziantep'te KKTC'ye yoğun bir ilgi var"

29 Kasım 2018 Perşembe 18:48
Kıbrıs Türk Ticaret Odasından Gaziantep'e ziyaret

GAZİANTEP (AA) - Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz başkanlığındaki heyet, Gaziantep Ticaret Odasını (GTO) ziyaret etti.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, ziyarette yaptığı konuşmada, heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kentin ekonomik yapısıyla ilgili bilgi veren Yıldırım, Gaziantep'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile her zaman iş birliği içinde olduğunu ifade etti.

Gaziantepli yatırımcıları KKTC'ye yatırım yapmaları için teşvik ettiklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bizim en yakın iş yapacağımız ülke KKTC'dir ve iki ülkenin beraber yapamayacağı iş yoktur. Gaziantep'te KKTC'ye yoğun ilgi var. Karşılıklı iş birliği ile ortak işler yapmamız gerekiyor. Bunlardan biri ticarette malların serbest dolaşımı için ortak çalışma yapılmasıdır. İkincisi ise ortak yatırımlardır. İki oda arasında bu konular görüşülerek, bu iki konuda yol haritası hazırlanmalıdır. Karşılıklı iş birliğiyle ortak işler yapılması noktasında GTO olarak elimizden geleni yapmaya hazırız."

KTTO Yönetim Kurulu Başkanı Deniz de KKTC'nin kalkınması için Gaziantep'in desteğine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar verdiği destekten dolayı GTO'ya teşekkür eden Deniz, "Ortaklıkların geliştirilmesi için destek bekliyoruz. KKTC'ye katma değeri yüksek, kaliteli yatırımlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 18:48
  1. Gaziantep
  2. Kıbrıs Türk Ticaret Odası
  3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  4. yatırım

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayserispor moral arıyor
    1. Kayserispor moral arıyor
    2. Kızıl hastalığı nasıl bulaşıyor?
    3. Kanada'dan Kaşıkçı olayına ilişkin 17..
    4. Katar Yardım Kuruluşu Başkanı el..
    5. Komşu, ilk kadın cumhurbaşkanını seçti
    6. Kurusu kemikleri güçlendiriyor
    7. Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY davası
    8. AK Parti'nin MHP'yi destekleyeceği..
    9. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    10. Alkol, sigara ve oburluk beyni..
    11. Bekçiler ceza yazabilecek mi? Resmi..
    12. Ankara için cuma namazı saat kaçta?
    13. Cahiliyye devrinden kalma inanışlar..
    14. Christian Eriksen için istenen rakam..
    15. Sputnik "Ukrayna savaş gemisinde silah..
    16. Hak-İş Uluslararası Kısa Film..
    17. APA 11. Genel Kurulu
    18. Trump'ın eski avukatı Kongreye yalan..
    19. Kıbrıs Türk Ticaret Odasından..
    20. Hemofili, imparatorlukları çökerten..
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?