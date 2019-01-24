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"Kıbrıs sorunundaki gelişmeler için haziran ayını beklemek gerekecek"

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman:- "Kıbrıs sorununda bir durağan dönem içinde bulunuyoruz. Hem Türkiye'deki yerel seçim hem de mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimi nedeniyle Kıbrıs sorunundaki gelişmeler için haziran ayını beklemek gerekecek"

24 Ocak 2019 Perşembe 14:04
"Kıbrıs sorunundaki gelişmeler için haziran ayını beklemek gerekecek"

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununda bir durağan dönem içinde bulunulduğunu belirterek, "Hem Türkiye’deki yerel seçim, hem de mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimi nedeniyle Kıbrıs sorunundaki gelişmeler için haziran ayını beklemek gerekecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, haftalık olağan görüşmeleri çerçevesinde Başbakan Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Erhürman, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın adaya geleceğini, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yemekli bir toplantı yapacağını, ardından da Meclis'te temsil edilen siyasi partilerle bir araya geleceğini anlattı.

Erhürman, Akıncı ile Çavuşoğlu'nun ziyareti öncesinde görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

"Kıbrıs sorununda bir durağan dönem içinde bulunuyoruz." diyen Başbakan Erhürman, "Hem Türkiye'deki yerel seçim hem de mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimi nedeniyle Kıbrıs sorunundaki gelişmeler için haziran ayını beklemek gerekecek." şeklinde konuştu

Tufan Erhürman, seçim süreçlerinin devreye girmesiyle Kıbrıs müzakere sürecinin yeniden başlamasının hazirana kadar sarkacak gibi göründüğünü belirterek, özellikle Doğu Akdeniz'deki doğal gaz ve hidrokarbon arama faaliyetlerinin bu dönem içinde bazı sıkıntılar yaratabileceğine, dolayısıyla bunların Türkiye ile birlikte koordine edilmesi gerektiğine işaret etti.

Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs eski Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlatılan müzakereler kapsamında Temmuz 2017'de İsviçre'nin Crans-Montana kentinde düzenlenen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 14:04
  1. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
  2. KKTC
  3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman

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