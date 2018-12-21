Kıbrıs şehitleri anıldı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde hayatını kaybedenler tören ve etkinliklerle anıldı.

Şehitler Haftası dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tuğgeneral Tevfik Algan, siyasi parti temsilcileri, dernek, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Törende, çelenklerin anıta sunulmasının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı anıt özel defterini imzalayarak, deftere şunları yazdı:

“Aziz şehitlerimiz; 21 Aralık 1963’ün 55. yılında sizleri yine rahmet ve saygı ile anıyoruz. 55 yıl önce Enosis amacı ile başlatılan saldırılar ne yazık ki güzel adamızı kan gölüne çevirmiş, huzur ve sükuneti ortadan kaldırmıştır. Bu topraklarda barış içinde eşit ve özgür bir toplum olarak yaşamaktan başka bir hedefi olmayan Kıbrıs Türk halkı, özellikle o dönemde büyük acılar yaşamıştır. Bu acıların bir daha yaşanmaması için canlarını feda eden şehitlerimizin bu büyük fedakarlıkları hiçbir zaman unutulmayacaktır. Temennimiz gelecek kuşakların barış ve huzur içinde özgür insanlar olarak yaşayabilmesidir. Bu yönde uğraşlarımızı bıkmadan usanmadan sürdüreceğiz. Ruhunuz şad olsun."

Ardından Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince Girne Boğaz Şehitliği'nde düzenlenen törende, şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.