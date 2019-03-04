0553 313 94 23

Kıbrıs şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs’ta vatani görevini yerine getirdiği sırada görevli olduğu yemekhanede fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olan er Erhan Erbek, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:29
Kıbrıs şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs’ta vatani görevini yerine getirdiği sırada görevli olduğu yemekhanede fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olan er Erhan Erbek, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) vatani görevini ifa ederken görevli olduğu yemekhanede kalp krizi geçirerek, hastaneye kaldırılan, Kırıkkale Üniversitesi Elektrik Elektronik ön lisans programından mezun olan er Erhan Erbek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yakınlarından edinilen bilgilere göre herhangi bir rahatsızlığı ya da hastalığı bulunmayan Erbek’in erken vefatı sevenlerini yasa boğdu. Erbek ailesinin Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Gökdere köyü nüfusuna kayıtlı oldukları bilgisine de ulaşıldı. Şehidin cenazesine askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Erbek’in cenazesi sabah saatlerinden askeri tören timi ile Ankara’nın Etimesgut ilçesi Elvankent Mahallesi 1947. Sokak’ta bulunan baba evine getirildi. Erbek’i baba evinde, sevenleri, komşuları ve mahalleli vatandaş karşıladı. Cenaze aracı teşrik tekbirleri eşliğinde sokağa giriş yaptı.


Şehidin acılı babası Sadettin Erbek, annesi Huriye Erbek ve kız kardeşi Mahinur Arslandiş tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü. Kız kardeşi Arslandiş’in “Kardeşim hadi artık eve gel demesi” görenlerin yüreklerini sızlattı.


Erbek’in naaşı daha sonra Etimesgut Söğüt Camisi’ne götürüldü. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Erbek, Elvanköy Mezarlığı’na defnedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 2. Lig
    1. TFF 2. Lig
    2. Katar Emiri, Lavrov ile bölgesel..
    3. TMSF kayyumunda 932 şirket yönetiliyor
    4. Bakan Kurum açık konuştu:..
    5. Gümüşhane’de kapalı köy yolları açıldı
    6. Amed Sportif Faaliyetler futbolcusuna..
    7. Edirne’de minibüs duraklarında ‘Al..
    8. Başkan Akkaya, Plant Ödülü’nü aldı
    9. Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi Yerel..
    10. Milletten Yılmaz’a sevgi seli
    11. Sözen: "Yerel seçimler bir beka..
    12. Van’ın yeni marangozlar sitesinin dev..
    13. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz..
    14. Kayseri OSB’nin yeni yönetimi ziyaret..
    15. Murat Aydın, “Tek Yürek” dizisi..
    16. Başkan adayı Murat Kaya’nın seçim..
    17. 10 metrekarelik atölyesinde 300 yıllık..
    18. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan..
    19. Rusya, Avrupa’ya S-400 yerleştirdi
    20. Koyun otlatmak için kiraladığı arazi..
    21. "YEP ile başlayan ekonomik dengelenme..
    22. Tekkeköy’de gelenek yine bozulmadı
    23. Cumhur İttifakı adayı Çerçi, 4..
    24. Falezler üzerindeki yapılanma riski
    25. Çandır Şubat ayı enflasyon rakamlarını..
    26. Güney Afrika Büyükelçisi Malefane’den..
    27. Ricardo Quaresma isyan etti: Saçma..
    28. Bozbey, Mesken halkıyla buluştu
    29. Aç kalan dağ keçisi şantiyeye girdi
    30. Akçadağ dünyaya örnek olacak
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk