LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda federasyon sürecinin tükendiğini belirterek, "Artık iki ayrı devlet temelinde bir formül masaya gelmelidir. Biri Rumlar, biri biz." dedi.

Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun ve beraberindeki heyet Alanya - KKTC seferlerinin başlaması nedeniyle KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı başbakanlık konutunda ziyaret etti.

Tatar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akdeniz ve dolayısıyla Kıbrıs'ın son zamanlarda çok daha önemli hale geldiğini söyledi. Doğu Akdeniz'in ne kadar önemli olduğunu her gün izlediklerini anlatan Tatar, Türkiye ile geçirdikleri önemli süreçte hak ve çıkarların korunması adına birlikte hareket edildiğini bildirdi.

Türkiye ile iyi ilişkiler kurmanın önemine değinen Tatar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bölgesel bir güç olduğuna dikkati çekti.

Nifak tohumu sokmaya çalışanların oyununa gelinmemesi gerektiğini vurgulayan Tatar şöyle konuştu:

"Siyasal bir mücadele de var. Kıbrıs konusunda federasyon süreci tükenmiştir. Artık iki ayrı devlet temelinde bir formül masaya gelmelidir artık. Biri Rumlar, biri biz. Bizim onları kabul ettiğimiz gibi onlar da bizi kabul edecek. Dik durarak, iş birliği içerisinde tek vücut ve aynı pozisyonda mücadele verdiğimizin mesajını almaları gerek. Bu konuda Türkiye ile aldığımız kararlar var. Doğu Akdeniz'in hak ve çıkarlarının korunması için ciddi anlamda bir sürece girildi."

KKTC'nin turizm potansiyeline değinen Tatar, ulaşım imkanların gelişmesi için yeni yatırımlar yapılabileceğini, artan turizm potansiyelinin değerlendirilebileceğini kaydetti.

Coşkun ve beraberindeki heyet ardından Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile makamında görüştü.

Üstel, ambargolar altında ülkedeki demokrasiyi yaşatmaya çalıştıklarını, Türkiye'nin desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Coşkun ise Kıbrıs ve Alanya arasında bir kültür benzerliği ve duygusal bağ olduğunu belirterek, "Bundan sonra turizm ve ticaret anlamında iş birliğinin temellerinin daha da güçlendirilmesi gerekiyor. Bundan sonra daha iyi işler yapılacağını düşünüyorum." dedi.

















