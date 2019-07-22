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Kıbrıs Gazisinin azmi örnek oluyor

Bingöl’de, 3 parmağını kaybeden ve diğer 3’ü de işlev görmeyen 65 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Burhanettin Kaya, "Alın teri her zaman iyi ve temizdir, parmaklarım yok diye çalışmayacağım diye bir durum yok" diyerek devam ettirdiği baba mesleği marangozlukta 40 yılı aşkın süredir azmiyle çalışıyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:19
Kıbrıs Gazisinin azmi örnek oluyor

Bingöl’de, 3 parmağını kaybeden ve diğer 3’ü de işlev görmeyen 65 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Burhanettin Kaya, "Alın teri her zaman iyi ve temizdir, parmaklarım yok diye çalışmayacağım diye bir durum yok" diyerek devam ettirdiği baba mesleği marangozlukta 40 yılı aşkın süredir azmiyle çalışıyor.


Vatani görevini yaparken Kıbrıs Barış Harekatı’nın başlaması üzerine gönüllü olarak giden 5 çocuk babası 16 torun sahibi Burhanettin Kaya, çalışması ile de çevresine örnek oluyor. Kıbrıs Gazisi olan Kaya, Kıbrıs Barış Harekatı’ndan döndükten sonra baba mesleği olan marangozluğu, 3 parmağını iş kazalarında kaybetmesine rağmen devam ettiriyor. 3 parmağı olmayan Kaya’nın diğer parmaklarından 3’ü de işlev görmüyor ancak o, "Alın teri her zaman daha iyidir, temizdir" diyerek mesleği öğrettiği çocukları ile mesai yapıyor.


Hayatında yaşadıklarını aktaran Kıbrıs Gazisi Kaya,“1974 yılında asker oldum, acemi birliğim bitti ve Kıbrıs Harekatı başladı ve gönüllü gittim. Askerliğim bittikten sonra Bingöl’deki baba mesleğini devam ettirmeye başladım. Yine o yıllarda Van’da meydana gelen depremden sonra iş yapmak için oraya gittim ve iki parmağımı orada kaybettim. 1984 yılında yine iş kazasında iki parmağımı daha kaybettim, birini diktiler ama işlev görmüyor. Toplamda 3 parmağım yok, 3 ayrı parmağımda işlev görmüyor. Parmaklarım yok diye çalışmayacağım diye bir durum yok, çalışmaya her zaman ki gibi devam ettim" dedi.


Gençlere sürekli tavsiye de bulunduğunu da aktaran Kaya, "Alın teri her zaman daha iyidir, temizdir. Kimseden bir şey beklemesinler alın teriyle çalışsınlar. 5 çocuğum var hepsi yanımda ve torunlarım da yaz tatilinde gelip gidiyor" ifadelerini kullandı.


Yanındaki çocuklarıyla birlikte el yapımı marangoz ürünlerini yapan Kaya, yaptıklarının arasında göbek kapısı, cami sedirleri, minber, mihrap gibi ürünlerin yer aldığını kaydetti.


25 yıldır babasının yanında çalışan Zülküf Kaya, 5 kardeşin de bu iş yerinden ekmeğini kazandığını dile getirerek 13 yaşındaki oğluna da yaz tatillerinde meslek öğrettiğini aktardı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:19
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