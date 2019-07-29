Kıbrıs gazisine son görev İzmir’de tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bodrumlu Kıbrıs Gazisi 66 yaşındaki Zeki Baş, Çömlekçi’de düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

İzmir’de tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bodrumlu Kıbrıs Gazisi 66 yaşındaki Zeki Baş, Çömlekçi’de düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Çömlekçi Mahallesi’nde yaşamını sürdüren 66 yaşındaki 3 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Zeki Baş, bir süredir İzmir’de bulunan bir hastanede tedavi görüyordu. Bugün yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi için Çömlekçi Merzifonlu Mustafa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.Kıbrıs Gazisi Zeki Baş için düzenlenen askeri törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli, gaziler ve çok sayıda seveni katıldı. Camide kılınan cenaze namazının ardından Zeki Baş’ın Türk Bayrağına sarılı tabutu Çömlekçi Köy Mezarlığına getirilerek dualarla toprağa verildi.

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