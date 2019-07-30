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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Manisa’nın Kula ilçesi Pabuçlu Mahallesinde yaşayan ve yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Fahrettin Kandırmış, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

30 Temmuz 2019 Salı 14:32
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Manisa’nın Kula ilçesi Pabuçlu Mahallesinde yaşayan ve yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Fahrettin Kandırmış, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.


1974 Kıbrıs Barış Harekatında görev alan ve Kıbrıs Gazisi olan tankçı çavuş Fahrettin Kandırmış, yaklaşık 5 ay önce akciğer kanser hastalığına yakalanmıştı. Bir süredir Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi gören 66 yaşındaki Kıbrıs gazisi, dün sabaha karşı doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı. Kıbrıs Gazisi Fahrettin Kandırmış için, bugün öğle namazını müteakip merkez Kurşunlu Camiinde askeri tören düzenlendi. Cenaze namazının kılınacağı camiye Kula Muharip Gaziler Derneği üyelerinin omuzunda gelen Kandırmış, burada kılınan cenaze namazının ardından askeri tören ile Pabuçlu Mahalle mezarlığına defnedildi.


Kıbrıs Gazisi tankçı çavuş Fahrettin Kandırmış için düzenlenen askeri törene, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, Kula Muharip Gaziler Derneği başkanı Mehmet Çürük ve dernek üyeleri, Eşme Gaziler Derneği üyeleri, daire amirleri, kamu kurum kuruluş müdürleri, Kandırmış’ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:32
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