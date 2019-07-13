Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, hayatını kaybeden Kıbrıs harekatı gazilerinden emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Çavuş Celal Yılmaz askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, hayatını kaybeden Kıbrıs harekatı gazilerinden emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Çavuş Celal Yılmaz askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

74 yaşında hayatını kaybeden 4 çocuk babası Celal Yılmaz, uzun süredir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele ederken, Balıkesir Devlet Hastanesinde yaşama veda etti.

Celal Yılmaz’ın cenazesi ilk olarak Ören Mahallesinde evinin önüne getirilerek helallik alındı. Yılmaz, Koca Camidekılınancenaze namazının ardından askeri tören ile Geriş kabristanlığında toprağa verildi Celal Yılmaz’ın cenaze törenine, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı. Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, eski Belediye Başkanı Necdet Uysal. İYİ Parti İlçe Başkanı Erdoğan Kahya, AK Parti İlçe Başkanı Av. Feridun Soykök, Belediye Meclis üyeleri ile Celal Yılmaz’ın dava ve devre arkadaşları katıldı.

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