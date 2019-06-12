Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı Samsun’un Çarşamba ilçesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Fevzi Erdoğan, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Fevzi Erdoğan, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 65 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Fevzi Erdoğan için, Çarşamba ilçesine bağlı Kurtahmetli Mahallesi’nde cenaze namazı kılındı. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik, askeri erkan ve hayatını kaybeden Kıbrıs gazisinin yakınları katıldı.

Kılınan ikindi namazının ardından Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz’ün kıldırdığı cenaze namazında alınan helalliğin ardından Fevzi Erdoğan dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

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