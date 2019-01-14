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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

- Edirne'de kalp krizi sonucu vefat eden Kıbrıs Gazisi Ferhat Özer'in cenazesi toprağa verildi

14 Ocak 2019 Pazartesi 17:33
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ferhat Özer, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Dilaverbey Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Özer'in dün akşam saatlerinde rahatsızlandığını gören yakınları, durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi.

Ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne getirilen Özer, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirerek dün hayatını kaybeden Özer'in cenazesi, doğduğu Edirne'nin Büyükismailce köyündeki camiye getirildi.

Özer'in Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu, gaziler ve vatandaşlar katıldı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 17:33
  1. Kıbrıs Gazisi Ferhat Özer
  2. son yolculuğuna uğurlandı
  3. tören

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