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Kıbrıs gazisi Kula hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Manyas ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Haşim Kula 66 yaşında vefat etti.

30 Nisan 2019 Salı 17:50
Kıbrıs gazisi Kula hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Manyas ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Haşim Kula 66 yaşında vefat etti.


Manyas’ın kırsal Boğazpınar mahallesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Haşim Kula by-pass ameliyatı sonrası ciğerlerinden rahatsızlandığı ve tedaviye cevap veremediği belirtildi. Bandırma 6. Hava Üssü merasim mangasının katılımı ile askeri tören düzenlenerek öğle namazı sonrası mahallesinde toprağa verilen Haşim Kula’nın cenazesine ailesi, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Erdinç Boztepe, Manyas Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Tuna ile mahalle halkı katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 17:50
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