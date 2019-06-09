Kıbrıs Gazisi için tören düzenlendi Sinop’ta hayatını kaybeden Kore Gazisi için tören düzenlendi.

Sinop’ta hayatını kaybeden Kore Gazisi için tören düzenlendi.

Sinop’un Gerze ilçesi Sarnıç Köyü nüfusuna kayıtlı Kıbrıs Gazisi Bilal Küçük hayatını kaybetti. 66 yaşında hayatını kaybeden Bilal Küçük için askeri tören düzenlendi. Bilal Küçük, Gerze ilçe Merkez Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle ilçe merkeze bağlı Yeni Mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Sinop Vali V. İzzet Ercan, Gerze Kaymakamı Murat Güven, Sinop İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş ve gazinin ailesi ve yakınları ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.