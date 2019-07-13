Kıbrıs Gazisi Diyar, son yolculuğuna uğurlandı Bilecik’te 67 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Nazmi Diyar, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bilecik’te 67 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Nazmi Diyar, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Merkez Küplü köyünde kılınan cenaze namazının ardından Diyar’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre askerlerin ve vatandaşların omuzlarında taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Köy mezarlığında toprağa verilen Diyar’ın cenaze törenine, ailesi ve yakınları ile Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Faruk Dirgen, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Vali Şentürk, Diyar’ın eşine ve yakınlarına başsağlığında bulunarak Türk bayrağı verdi.

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