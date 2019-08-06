Kıbrıs Gazisi Bekir Aydın, son yoluculuğuna uğurlandı
Geçirdiği hastalıktan dolayı vefat eden Kıbrıs Gazisi Bekir Aydın, Mucur ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.06 Ağustos 2019 Salı 13:30
Geçirdiği hastalıktan dolayı vefat eden Kıbrıs Gazisi Bekir Aydın, Mucur ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Gazi Bekir Aydın’ın naaşı, Mucur Emine Hatun Çarşı Caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy mezarlığına defnedildi.
Mucur ilçesinde kılınan cenaze namazına Kırşehir protokolü ile birlikte merhum Aydın’ın ailesi ve sevenleri katıldı.
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