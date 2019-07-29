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Kıbrıs gazisi amansız hastalığa yenik düştü

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Pabuçlu Mahallesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Fahrettin Kandırmış, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayata veda etti.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:45
Kıbrıs gazisi amansız hastalığa yenik düştü

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Pabuçlu Mahallesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Fahrettin Kandırmış, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayata veda etti.


1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatında görev yapan ve Kula’ya bağlı Pabuçlu Mahallesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Fahrettin Kandırmış, yaklaşık 5 aydır kanser tedavisi gördüğü Alaşehir Devlet Hastanesinde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 2009-2019 yılları arası Pabuçlu Mahalle Muhtarlığı yapan tankçı çavuş Fahrettin Kandırmış’ın vefatı, mahallesi ve Kula’da büyük üzüntüye neden oldu.


Kıbrıs Gazisi tankçı çavuş Fahrettin Kandırmış’ın cenazesi, 30 Temmuz Salı günü öğle namazını müteakip Kurşunlu Camiinde düzenlenecek olan askeri törenin ardından Pabuçlu Mahallesi Ebedi Mezarlığına defnedilecek.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:45
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