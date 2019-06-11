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Kıbrıs Gazilerine ‘Milli Mücadele Madalyaları’ verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından ‘Milli Mücadele Madalyaları’ tüzüğü kapsamında Giresun’da yaşayan ve Kıbrıs Barış Harekatına katılan Gazilere madalya takdim edildi.

11 Haziran 2019 Salı 12:23
Kıbrıs Gazilerine ‘Milli Mücadele Madalyaları’ verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından ‘Milli Mücadele Madalyaları’ tüzüğü kapsamında Giresun’da yaşayan ve Kıbrıs Barış Harekatına katılan Gazilere madalya takdim edildi.


törende konuşan Vali Harun Sarıfakıoğulları, 39 Kıbrıs Gazisi ve eşlerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından verilen ‘Milli Mücadele Madalyalarını’ vermek için bir araya geldiklerini söyledi.


Harekat öncesinde 1950 yılların başından itibaren yüzlerce Türk toplu olarak soykırıma uğradığını belirten Sarıfakıoğulları, düzenlenen harekatla birlikte bunların sona erdiğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ifade etti.


Vali Sarıfakıoğulları, “1974 yılı Temmuz ayında Havadan ve Denizden Kıbrıs’a müdahale edip bu sizlerin kahramanlıkları sayesindedir ki 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihteki yerini almıştır. İnşallah dünya döndükçe de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin hükmü şahsiyeti devam edecektir Allah’ın izniyle” dedi.


“Aziz şehitlerimiz ve siz kahraman gazilerimiz sayesinde oldu bu. Onun için sizlere minnettarız” diyen Vali Sarıfakıoğulları konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Bu vesileyle Kuzey Kıbrıs semalarında dalgalanan bayraklarımıza vesile olduğunuz için sizle minnettarlığımı ifade ediyorum. Şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum Allah gani gani rahmet eylesin yakınlarına sabırlar diliyorum. Bugün 33 ailemize beratlarını vereceğiz 6 ailemize de beratlarını ulaştıracağız.”


Törene Vali Harun Sarıfakıoğulları’nın yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, İl Jandarma Alay Komutanı Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Müftüsü Muhittin Oral ile Gaziler ve yakınları katıldı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:23
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