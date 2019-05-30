Kayseri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen programda Kıbrıs Gazileri’ne Milli Mücadele Beratı ve madalyaları takıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen programın açılışında konuşan Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Osman Bağcı; programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Bağcı’nın ardından konuşma yapan Vali Şehmus Günaydın ise; "Bizler; sizlere çok şey borçluyuz. Bunu her zaman ifade ediyoruz. Bunu sizlere hissettirmek için birçok organizasyon düzenliyoruz. Bu organizasyonların en iyi şekilde gerçekleşmesi için dernek başkanlarımız da çok büyük gayret gösteriyorlar, kendilerine teşekkür ediyorum. Sizler gibi bu milletin asil kahramanları olduğu müddetçe bizler üzerinde hesabı olanların bu hesaplarının gerçekleştiremeyeceklerini ifade ediyorum. Çünkü tarihin her döneminde bu milletin kahraman evlatları ne zaman ihtiyaç olduğunda kahraman bir şekilde meydana çıkmış ve gereğini yapmıştır. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gazilere protokol tarafından berat ve madalyaları takıldı.