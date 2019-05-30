0553 313 94 23

Kıbrıs gazilerine madalya verildi

Kilis Valiliği tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:31
Kıbrıs gazilerine madalya verildi

Kilis Valiliği tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi.


Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde düzenlenen törenle 26 Kıbrıs Gazisi’ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası tevcih edildi. Törende bir konuşma yapan Kilis Valisi Recep Soytürk, 26 Kıbrıs Gazisi’ne madalya tevcih ettiklerini söyleyerek, "1963 yılından itibaren soydaşlarımıza zulüm ve katliam yapılmaktaydı. 1974 yılında Yunanistan’daki darbeci yönetimin 15 Temmuz 1974 tarihinde destekleriyle Kıbrıs’ta bir darbe yapması, darbe sonucunda soydaşlarımıza büyük zulüm katliam yapılması sonucunda Türkiye Cumhuriyeti devleti, o dönemci Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bir karar aldı. Göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimiz denizden gemilerle çıkarma yaptı. Paraşütçülerimiz askerlerimiz indirme yaptı. Havadan, denizden, karadan büyük bir harekat başlatıldı. Planlanan zamandan daha kısa süre sürdü. Kısa süre içerisinde hedefler tutturuldu. Soydaşlarımız bu zulümden kurtarıldı. Özgürleştiler, bağımsızlığına kavuştular. Bu harekatta 498 Türk askerimiz şehit, bin 200 askerimiz de yaralandı” dedi.


Tevcih törenine Vali Recep Soytürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, daire amir ve müdürleri ile gazi ve yakınları katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:31
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadir gecesi 2019 ne zaman? Kadir gecesinde nasıl ibadet edilmeli?
    1. Kadir gecesi 2019 ne zaman? Kadir..
    2. TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman..
    3. Vali Pekmez hükümet konağı ve hizmet..
    4. Başkanı Sümer anız yangınları..
    5. Besni’de görsel sanatlar teknoloji..
    6. Samsat’ta ses yarışması yapıldı
    7. TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk..
    8. Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı
    9. ABD ile İngiltere, Bağdadi için..
    10. Organ bağışçıları için mevlit
    11. Guti, Beşiktaş'tan ayrıldı
    12. Bakan Selçuk, TİSK 2018 Kurumsal..
    13. Avcı'nın Beşiktaş'taki maaşı dudak..
    14. MSB'den açıklama! 'Hedef tam isabetle..
    15. Servet Yardımcı'ya UEFA'da yeni görev
    16. TİKA'dan Bakü'de iftar
    17. TBMM Genel Kurulu
    18. Torba teklif TBMM Genel Kurulunda..
    19. Kamyonette sıkışanları kurtarmak için..
    20. MGK, “Pençe Harekâtı”nı masaya yatırdı
    21. Torba teklif, TBMM Genel Kurulunda..
    22. MSB'den yerli ve milli füze paylaşımı
    23. "İran'ın BAE'deki petrol tankerlerine..
    24. TOKİ evleri başvurusu nasıl yapılır?..
    25. Bayramda misafirleriniz için..
    26. Karabük'teki silahlı soygun girişimi
    27. Suvarlı beldesinde seçim tarihi belli..
    28. Röportajda "kafa keseceğim" diyen..
    29. Adıyaman’da evde çıkan yangın paniğe..
    30. Başkan Dağtekin’den Kadir Gecesi mesajı
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz