Kıbrıs gazilerine madalya ve berat tevcih töreni düzenlendi

Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan 94 Kıbrıs Gazisine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih töreni düzenlendi.

100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen törene Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Vali Yardımcıları İsmail Bayata ve Barboros Baran, Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahid Doğu, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan gaziler onuruna düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreninde konuşan Vali Gürel, “Ülkemizin ve Türk milletinin bekası adına hem ülke içinde hem de ülke dışında mücadele etmiş canlarını ortaya koyan pek çok şehidimiz ve gazimiz var. Kıbrıs da bu değerlerimizden bir tanesi, ülkemizin bölünmez bir parçası. Kıbrıs ta yaşayan vatandaşlarımızın çektikleri acılara, zulme son vermek adına 1974 yılında sizler adaya çıktınız, orada Mehmetçiğimiz, silahlı kuvvetlerimiz olarak çok büyük gayretler gösterdiniz. Allaha çok şükür 1974 yılından beri orada yaşayan insanlarımız sizlerin gayretleri sayesinde huzur içinde yaşıyorlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, bir devlet olarak hayatlarını idame ettirmekteler. Ülkemizin hem içinde hem de dışında bizlere karşı, milletimize karşı hainliklerin olduğunu biliyoruz, takip ediyoruz. Şuan da bile Mehmetçiğimiz Irak’ın kuzeyinde bir operasyon içerisinde, inşallah kısa zamanda oradaki teröristleri bertaraf ederek ülkemize geri dönecekler. Üzerinde yaşadığımız bu bölge zor bir bölge, bu bölgede yaşayacaksanız güçlü olmanız lazım, bu hem siyasi olarak, hem ekonomik olarak hem de çocuklarımızı, gençlerimizi bu ruhla yetiştirmemiz gerekmekte. Birlik ve beraberliğimizi sağlayarak önümüze bakacağız ama aynı zamanda gençlerimizi de vatan, millet ve bayrak sevgisini aşılayarak bu ülkeyi inşallah onlara teslim edeceğiz. Sizler devlet için, bayrak için, milletimiz için savaştınız. Maneviyatı önemli olan bu madalyaların sizlere verilmesinin devletimiz açısından önemli olduğunu düşünüyorum, sizinde çocuklarınıza, torunlarınıza bırakacağınız manevi değeri fazla olan bu madalyaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şehitlerimiz canlarını feda eder bedel ödediler, sizler de vücutlarınız da kahramanlıklarınızın emarelerini taşıyorsunuz. Şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum.” dedi.

Tören; Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri tarafından, Karabük merkez ve ilçelerimizden gelen toplam 94 Kıbrıs Gazisine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı"nın takdim edilmesi ile sona erdi.