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Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi!

Şırnak'ta, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 9 gaziye KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:22
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi!

Şırnak'ta, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 9 gaziye madalya ve berat verildi.

Vali Mehmet Aktaş, valilikteki törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 9 gaziye madalya ve beratlarını vermek üzere bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Harekata katılan Şınaklı gazilerin destansı başarıda payı bulunduğunu belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Atalarımızdan yadigar Kıbrıs'ın o vatan toprağını canları pahasına korudular ve oraya da özgürlük getirdiler. Gerçekten çok büyük bir mücadele ortaya koydular. Onların nesli olmaktan gurur duyuyoruz. Bizden sonraki nesillere de gururla anlatacağımız bir mücadeleye imza attılar."

Konuşmaların ardından Vali Aktaş, gazilere madalya ve beratlarını takdim etti.

Törene, vali yardımcıları Tayfur Elbasan ve Tunahan Efendioğlu, Şırnak Belediye Başkan Vekili İhsan Gören, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Süreyya Donat da katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:22
  1. Şırnak
  2. Kıbrıs Barış Harekatı
  3. madalya
  4. berat
  5. Vali Mehmet Aktaş

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