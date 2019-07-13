Kıbrıs gazilerine ’madalya ve berat’

Bilecik’te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı tevcih töreni düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Salonundaki törene Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Baro Başkanı Halime Aynur, vali yardımcıları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost, daire müdürleri ve Kıbrıs gazileri ile aileleri katıldı.

“Şehit ve gazilerimiz, vatan ve millet için görevini layıkıyla yaptı”

Törenin açılış konuşmasını yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, şehitlerin ve gazilerin vatan ve millet için görevlerinin layıkıyla yaptıklarına değinerek, “O zaman da Cumhurbaşkanımızın iradeli duruşuyla beraber milletimiz seferber olmuş, milletin birliğini bertaraf edebilecek tehlikeyi savuşturmayı başarmıştır. Bundan sonrada böyle olacaktır. Onun için biz birbirimizi hasbice, harbice sevmesini bileceğiz. Kimin bizden olduğunu, kiminde içimizi oymaya çalıştığını çok iyi tanıyacağız. Nesillerimizi o dirayette, o bilinçle yetiştireceğiz. Kıbrıs’ta 497 şehit verdik, yaklaşık 37 bin de gazimiz oldu. İşte o gazilerimizin ülkenin her noktasından oraya gidip savaşan ve orayı kurtaran bugünkü kardeş Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin varlığını sağlayan gazilerimizden ilimizde 80 gazi bulunuyor. Bu milletin kalbi hep beraber attığı için bu millet güçlüdür. Şehit ve gazilerimiz, vatan ve millet için görevini layıkıyla yaptı. Bundan sonra da yine aynı iradeyle, birlik ve beraberlik içinde devletimizi, milletimizi daha iyi bir noktaya taşıyacağımıza inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Taş ise, 3 yıl önce 15 Temmuz’da FETÖ tarafından Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı teşebbüs edilen darbe kalkışmasının Cumhurbaşkanı liderliğinde kahraman milletin, vatansever askerlerin ve emniyet güçlerinin tarafından bertaraf edildiğini ifade ederek, “Yükseköğretim kurumları olarak da üzerimize düşen görev ve sorumlulukların bilincinde olmalıyız. 17-18 yaşlarında üniversitelere gelen gençlerimizi milli ve manevi değerlerimizle donatmak, kökleri derinlere uzanan tarihi ve kültürel mirasımızla mücehhez kılmak, onlara ilim ve irfanın rehberliğinde vatandaşlık bilinci kazandırmak, bireysel olarak ayakları üzerinde durabilen öğrenciler yetiştirmek asli görevimiz olmalıdır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bünyamin Bezci’nin "Türkiye’de darbelerin anatomisi ve 15 Temmuz" konulu konferansı sonrası Vali Şentürk, Tuğgeneral Bulut ve Rektör Prof. Taş tarafından 29 gaziye ve vefat eden gazinin eşlerine madalyaları ve beratları tevcih edildi.

Etkinlik 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisinin gezilmesi ve hatıra fotoğrafın çekilmesiyle sona erdi.