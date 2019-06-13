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Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

Adana’da Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 383 gaziye Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu tarafından takdim edildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 16:00
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

Adana’da Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 383 gaziye Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu tarafından takdim edildi.


1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Adanalı 383 Kıbrıs gazisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından hazırlanan ‘Milli Mücadele Madalyası ve Beratı’ Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle verildi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Kıbrıs Barış Harekatı’nın anlatıldığı filmin gösterimiyle devam etti. Törende konuşan KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, madalyaları takdim etmekten duyduğu gururu ve mutluluğu ifade ederek, “Az önce izlediğimiz film gösteriminde çok duygulandım. Allah bizlere bir daha o günleri yaşatmasın. Bizler de o dönemde esir alınmıştık. Ama çok şükür ki Türk askeri geldi ve bizler bu günlere ulaşabildik” dedi.


Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise Kıbrıs gazilerine takdim edilen berat ve madalyaların, ölümü göze alan gazilerin mücadelesinin en güçlü delili olduğunu ifade ederek, “Adada yaşayan Rumların, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama idealleri her zaman sürmüştür. Özellikle 1960 ile 1974 yılları arasında Rumların Kıbrıslı Türklere yönelik gerçekleştirdikleri zulüm, kahraman Türk Ordusu sayesinde 20 Temmuz 1974’te sona erdirilmiştir” diye konuştu.


Geçmişte olduğu gibi Türkiye’nin, KKTC’nin yanında olduğuna ve olmaya da devam edeceğine vurgu yapan Vali Demirtaş, şunları söyledi:


“Devletimiz, tüm kurumlarıyla Kıbrıs davasının takipçisidir. Kıbrıslı soydaşlarımızın hukukunun korunması noktasında tüm imkanlarıyla diplomasi sahasının en önemli aktörü konumundadır. O dönem Kıbrıs’a en çok asker gönderen illerin başında gelen Adana; vatan, millet, devlet ve bayrak söz konusu olduğunda, gerisini teferruat olarak görenlerin diyarıdır. İşte Kıbrıs’a barış, huzur, güven ve istikrar götüren bu ruh, bugün de sarp bir kale misali dimdik ayaktadır.”


Konuşmaların ardından sahneye çağrılan Kıbrıs gazileri, Milli Mücadele Madalyası ve Beratlarını Vali Demirtaş ve Başkonsolos İnanıroğlu’dan aldı.


Törene İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, kaymakamlar, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:00
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