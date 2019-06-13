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Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

Artvin'de Kıbrıs gazileri ile yakınlarına madalya verildi

13 Haziran 2019 Perşembe 13:39
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

ARTVİN (AA) - Artvin'de Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve beratları verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için hazırlanan madalyaların gazilere verilmesi amacıyla İl Garnizon Komutanlığında tören düzenlendi.

Jandarma Astsubay Emre Eller, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs gazileriyle birlikte olmaktan onu duyduğunu ifade ederek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1974 yılında Kıbrıs'a yapmış olduğu çıkartmayla adaya barış ve huzur getirdiğini söyledi.

Kıbrıs'ta verilen mücadelenin tarihe altın harflerle yazıldığını vurgulayan Eller, "Türk ordusunun Kuzey Kıbrıs ve genelinde yürüttüğü bu harekat, Türk tarihinin en önemli sayfalarından biri haline geldi. Bu barış harekatında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlık ve güzel bir ömür diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi ve Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz tarafından 19 gaziye madalya ve beratları verildi.


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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:39
  1. Artvin
  2. Kıbrıs gazileri
  3. madalya

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