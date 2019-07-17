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Kıbrıs gazilerine madalya

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi 1974 yılında yapılan Barış Harekatına katılan gazilere Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verdi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:23
Kıbrıs gazilerine madalya

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi 1974 yılında yapılan Barış Harekatına katılan gazilere Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verdi. Milli Mücadele Madalyası ve Beratları düzenlenen törenle Çorumlu gazilere takdim edildi.


Kargı Kaymakamlığı’nda bir program düzenlenerek, Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan gazilere madalyaları ve beratları Kaymakam Hasan Taş ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Gürer tarafından tevcih edildi. Kaymakam Taş’ın makamında ağırladığı gazileri eşleri de yalnız bırakmadı.


Sadık Balcı, İsmail Akkuş ve Hasan Ertürk’e Kaymakam Hasan Taş ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Gürer tarafından Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.


Kaymakam Hasan Taş, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı olmasından dolayı Milli Mücadele yıllarında gösterilen feragat, fedakarlık ve kahramanlığı bir ifadesi olarak 56/2000 sayılı Madalya ve Nişanlar Yasası gereğince Bakanlar Kurulu’nun önerisi üzerine, bu madalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası, şahsınıza tevcih edilmiştir” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:23
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