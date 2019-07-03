Kıbrıs gazilerine madalya

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gazilere "KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.

19 Mayıs Kaymakamlığında düzenlenen programda gazilere teşekkür eden Kaymakam Vekili, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, "Rabb’im birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Birliğimize, bütünlüğümüze nifak tohumu ekmek isteyenlere de fırsat vermesin. Sizler bu devletin bölünmez bütünlüğü için gözünüzü kırpmadan ölümü göze alan vatan evlatlarısınız. Bizlerin sizlere hem sadakat borcumuz hem de vefa borcumuz var. Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin kamu makamları önünde büyük itibarı bulunmaktadır ve bu itibarı burada kelimelerle anlatamam, devletimiz için çok değerli olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Zaten hükümetimiz şehit yakınlarımıza ve gazilerimize göstermiş olduğu davranışlarla, onlar için geliştirmiş olduğu politikalarla, eylemlerle devlet için ne kadar önemli olduğunuzu gözler önüne sermektedir. Burada 1974 yılında devletimizin Kuzey Kıbrıs’a yapmış olduğu çıkartmada görev alarak gazilik unvanını almış bulunan siz vatandaşlarımızla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Tabii devletimiz ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız sizlere burada bir madalya takdiminin yapılmasını talimatlandırmışlardır" dedi.

Kaymakam Namık Kemal Nazlı, daha sonra Kıbrıs gazileri Halil İbrahim Çağlayan, Kamil Gürler, Ömer Yalçınkaya adına eşi Zeynep Yalçınkaya, Cemil Beyazdağadına Fincan Beyazdağ, Salih Altan’a madalya ve beratlarını takdim etti. Programa 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak, Emniyet Müdürü Ahmet Akdoğan, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İsmail Öztürk ile gazi ve yakınları katıldı.