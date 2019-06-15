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Kıbrıs Gazilerine 45 yıl sonra madalya verildi

Burhaniye ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatının 45.

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:12
Kıbrıs Gazilerine 45 yıl sonra madalya verildi

Burhaniye ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatının 45. yılında 10 Kıbrıs gazisine madalya verildi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, harekatın 45’ncı yılında Kıbrıs Gazileri için madalya gönderdi. Burhaniye’deki 10 gazinin madalyası da Kaymakamlık Toplantı Salonunda törenle verildi. Törende birer konuşma yapan Vali Vekili Şükrü Kara ve Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, yurt savunması ve gazilik üzerinde dururken, Kıbrıs gazilerini kutladı.


Madalya alan gaziler de büyük mutluluk yaşadı. Madalyasını alan 74 yaşındaki Abdullah Uğur, “Ülkemizin bekası ve Yavru vatanın bekası için her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Her zaman da hazır olacağız. Bundan sonraki neslinde gene buna hazır olacağını düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin il ele bet payidar kalacağını söylemek isterim” dedi. 85 yaşındaki Emekli Astsubay Doğan Eser de,” Bu gün madalyalarımızı aldık. Biz oraya madalya için gitmedik. Kıbrıs’ı kazanmak bizim için onur meselesiydi. Devlet büyüklerimizden Kıbrıs’ı tanıtmak için çok daha fazla gayret bekliyoruz” dedi.


Gazilere madalyalarını takdim eden Balıkesir Vali Vekili Şükrü Kara da, ”Kıbrıs Barış Harekatı gazilerimizin madalyalarını gecikmeli de olsa vermenin kıvancını yaşıyoruz. Bu vesileyle, Burhaniye ilçemizde bize gösterilen ilgi ve gazilerimizin buradaki madalyalarını takdim etmek bizim için bir onur. Şeref meselesi oldu. Onur duyduk. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz. Bu vatan için verdikleri mücadele için de kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Aileleriyle bundan sonraki hayatlarında sağlıklı ömürler diliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:12
  1. doğa

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