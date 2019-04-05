Kıbrıs gazileri madalyalarına 45 yıl sonra kavuştu

ANKARA (AA) - Kıbrıs Barış Harekatı sırasında gazi olan askerlere madalyaları 45 yılın ardından takdim edildi.



Ankara'da bulunan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'ında düzenlenen madalya törenine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ile gaziler katıldı.



Törende konuşan Büyükelçi Köprülü, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilerin Kıbrıs Türklerinin mücadelesine çok büyük katkı yaptıklarını vurgulayarak, kendilerine teşekkür etti.



Köprülü, "Geçtiğimiz hafta içerisinde hak sahiplerine milli mücadele madalyaları dağıtımına başlandı. Bu, hükümetimizin bir projesiydi ve bir süredir de gündemdeydi. Bu konu geçtiğimiz hafta hayata geçirildi. Önümüzdeki dönemde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı koordinesinde madalyaların dağıtımı Türkiye genelinde yapılacaktır." diye konuştu.



Madalyaların 45 yılın ardından gazilere takdim edilmesinin çok sevindirici bir gelişme olduğunu dile getiren Köprülü, gazileri minnetle, şehitleri de rahmetle andı.



- "Kıbrıs gazileri bizim için çok önemli"

Başkan Aylar, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’nın 1994'te kamu yararına çalışmak üzere kurulduğunu, Kore, Kıbrıs, 15 Temmuz ile terör şehitlerine ve ailelerine hizmet ettiklerini söyledi.



Aylar, "Kıbrıs gazilerimiz bizim için çok önemli, yavru vatanımız Kıbrıs için canlarını hiçe sayarak mücadele etmişlerdir. Kıbrıs gazilerimizin yaşları ilerledi ve 45 yıldır madalya özlemi ve hasretiyle yanan bu gazilerimizin hasretleri giderildi." ifadesini kullandı.



Gazilerin madalyalarının takdim edilmeye başladığının altını çizen Aylar, "Ankara'da 950 gazimize madalyaları takıldı. Bugün de temsili olarak birkaç madalya takdim edeceğiz. Toplamda 29 bin 650 Kıbrıs gazimiz hayattadır. Bunların 16 bininin madalyası basıldı ve beklemektedir. Bunların dağıtımları yapılacaktır." dedi.



Aylar, gazilerin 45 yıllık özleminin hasretinin giderilmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a, KKTC Hükümeti ve Büyükelçi Köprülü’ye teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Kıbrıs Gazisi Tahsin Yeşilay, madalya alacak diğer gazileri de temsilen basın mensuplarının önünde madalyasını Köprülü ve Aylar'ın elinden aldı.



