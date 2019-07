Kıbrıs Gazileri için madalya tevci töreni yapıldı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı tarafından Kıbrıs Barış Hareketi’nin 45’nci yılında harekata katılan gaziler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gönderilen madalya ve beratları verildi.

Harekete katılan 9 gazi için madalya ve beratların tevci edilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, Belediye Başkanı Faruk Demir, Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber, diğer protokol üyeleri, gazi dernekleri başkanları, gazilerimiz ve gazi aileleri katıldı.

Törende konuşan Vali Mustafa Masatlı, Bundan yaklaşık 45 yıl önce, Büyük Türk Milleti ve Güçlü Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs Barış Hareketi düzenlediğini hatırlatarak, “O dönemde düşünün ki yavru vatanımızda, Yunan güçleri tarafından katliamlar, soykırımlar yapılıyordu. İşgalci bir güç ve anlayışla orayı işgal etmeye çalıştılar.O dönemin siyasileri, Milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere tek yürek oldular. 37.500 askerimizle Kıbrıs’a çıkartma yapıldı. Şimdi oradan dönen gazilerimiz var. Gidenlerimiz de elbette görmüştür. Beşparmak dağları denilen yer kuş uçmaz kervan geçmez bir yer. Ancak orası vatan toprağıydı. Orada bizim insanlarımız vardı, bizim insanlarımız orada katlediliyordu. İşte bu yüzden Türk silahlı kuvvetlerimiz oraya çıkarma yaptı. Bu harekatta bizim 499 şehidimiz, yaklaşık 37,000 de gazimiz var. Şehitlerimizi ve gazilerimizi her zaman birlikte yad edeceğiz. Bu millet her zaman her şekilde şehidine gazisine sahip çıkmıştır, onları her manada ödüllendirilmiştir. Şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Bakanlar Kurulu harekete katılan gazilerimize madalyalar tevci ediyor. Bugün bizde 9 gazimize madalyalarını veriyoruz. Ülkemiz o dönemle kıyaslanamayacak kadar büyüdü, gelişti ve değişti. Tabi bu büyümemiz, gelişmemiz ve değişmemiz çoğu kişiyi grup ve devletleri rahatsız ediyor. Cumhurbaşkanımız bizim önümüze bir hedef koydu 2023 diye. 2023 hedefleri çerçevesinde, hepimiz her alanda en iyi yapıp, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında bizim müttefikimiz olan devletler bize uçak lastiği dahi vermedi. Bu sebeple uçakları kaldıramıyorduk. Şu anda geldiğimiz nokta da Türkiye artık kendi gündemini belirliyor, kendi savunma sistemini kuruyor. İHA’larıyla, SİHA’larıyla, tanklarıyla, toplarıyla artık tam donanımlı sistemlere sahip ve her türlü muharebeyi yapıyor. Şuanda da Doğu Akdeniz’de kendi hakkımız olan yerlerde enerji araması yapıyoruz. ABD ve AB dahil bize yaptırım uygulamaya çalışıyor. Ama bu millet tehditlere aldırış etmiyor. Biz orayı anavatanın bir parçası olarak görüyoruz. Ardahan’da, Konya’da, Tekirdağ’da, Antalya’da insanımız neyse, toprağımız neyse, Kıbrıs’ta öyledir. Biz bugün o günler yeniden hatırlayıp gururlanıp, mutlu olduk. Bu gururun bir göstergesi olarak da bugün gazilerimize madalyalarını tevci edeceğiz. Bu madalyaları, devletimizin vermiş olduğu madalyayla birlikte takıp, dost düşman herkese göstermelerini canı gönülden temenni ediyorum. Bu toprakları alırken, bu topraklara sahip olurken, bu toprakları korurken, bu topraklar için şehit düşmüş, kanını, canını, hayatını vermiş olan tüm şehitlerimizi ve gazilerimiz rahmetle, minnetle anıyorum” dedi.

Vali Masatlı, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte gazilerimize madalya ve beratlarını teslim etti.