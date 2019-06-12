Kıbrıs gazileri 45 yıl aradan sonra madalyalarını aldılar

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde gaziler 45 yıl sonra berat ve madalyalarını aldılar.

Orhanelili Kıbrıs gazilerine, Bursa Valiliği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Orhaneli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti millî mücadele madalyası ve beratı” verildi. Orhaneli Kaymakamlığı’nda düzenlenen törene Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkan Vekili Ömer Özen ve protokol mensupları katıldı. Kıbrıs gazilerine madalyaları takdim edildi.

Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, “Millî mücadele yıllarında gösterilen ferâgat, fedakârlık ve kahramanlığın bir ifadesi olarak, 52/2000 sayılı madalya ve nişanlar kanunu gereğince Bakanlar Kurulunun teklif üzerine ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli mücadele madalyası’ şahsınıza tevcih edilmiştir” dedi.

Türkiye genelinde 34 696 Kıbrıs gazisi bulunurken, Bursa genelinde 1566 gaziden 687 gaziye berat ve madalyaları takdim edildi. 2. Barış harekâtında Bursa vilayetinden 22 şehit verildi.Hâlen 1202 gazi hayatta olup, 322 gazi vefat etti.

Vefat etmiş gazilerin beratları ise yakınlarına takdim edildi.