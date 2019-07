ANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Köprülü ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.



Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Köprülü, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:



"Kıbrıs Türkü’nün hürriyetine ve varlığına kasteden Rum-Yunan ikilisinin teşebbüsünü bertaraf eden, Ada'nın barış ve huzura kavuşmasına vesile olan Mutlu Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü münasebetiyle manevi huzurunuzda bulunmanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz.



Mutlu Barış Harekatı sayesinde, karanlıktan aydınlığa çıkan Kıbrıs Türk halkı, ilke ve inkılaplarınız ışığında kurmuş olduğu KKTC ile meşru haklarından feragat edemeyeceğini, kendi yönetiminden, siyasi eşitliğinden vazgeçmeyeceğini ve azınlık olarak yaşamayı kabul etmeyeceğini kanıtlamıştır.

KKTC, Rum-Yunan ikilisinin yıllardır Kıbrıs Türk halkına uyguladığı izolasyon politikasına rağmen bugün demokratik kurumları ve hukukun üstünlüğüne dayalı devlet yapısı, özgürlükçü ve katılımcı geleneğiyle yaşamakta ve her zaman ve her koşulda bizlere destek olan Türkiye Cumhuriyeti'nin de katkılarıyla her geçen gün daha da kalkınmaktadır. Kıbrıs Türk halkı, ayrıca işaret ettiğiniz 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesine bağlı kalarak bölge ve dünya barışına olan inancını korumaya devam etmektedir.

Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anarken, Kıbrıs Türk halkı ve KKTC devleti adına Türkiye Cumhuriyeti halkı ile tüm sivil ve askeri kurum ve kuruluşlarına sarsılmaz destekleri için müteşekkir olduğumuzu bir kez daha ifade eder, manevi huzurunuzda saygı ile eğiliriz."



Heyetle Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Köprülü, daha sonra Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.



- "20 Temmuz 1974 huzur ve refahımızın teminatıdır"

Anıta çelenk bırakan Köprülü, törende yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'nın yıl dönümünü gazilerle Ankara'da kutlamaktan heyecan duyduklarını kaydederek, "20 Temmuz 1974, Ada'ya barışın gelişinin Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuşmasının ve varoluş mücadelemizin dönüm noktası, huzur ve refahımızın teminatıdır." dedi.

Köprülü, bugünün öneminin kendileri için çok büyük olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Rumlar 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'ni başından beri enosis hayallerine ulaşmak için bir sıçrama tahtası olarak görmüşlerdir. Bu sebeple 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti ancak 3 yıl yaşayabilmiş ve Kıbrıslı Türkler 1963'te eşit ortak olduğu Cumhuriyetin tüm organlarından zorla saf dışı bırakılmıştır."

Kıbrıs Türk halkının Ada'da yıllarca Rum-Yunan mezalimine karşı verdiği onurlu mücadelenin 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile taçlandırdığını ifade eden Köprülü, 1983'te KKTC'nin ilanıyla Kıbrıslı Türklerin kendi kendilerini yönetme isteklerini tüm dünyaya duyurduklarını anlattı.

- "Doğu Akdeniz'de eşit ve yasal haklarımızı korumak için kararlıyız"

Köprülü, Kıbrıs meselesine bir çözüm bulmak için Kıbrıslı Türklerin yıllardır müzakerelerde çaba sarf ettiğini belirterek, "Ancak bugüne kadar ortaya çıkan tüm çözüm önerileri Kıbrıslı Rumlar tarafından topyekun reddedilmiştir." şeklinde konuştu.

Son olarak 2017'de Crans Montana'daki Kıbrıs Konferansı'nda Kıbrıslı Rum liderliğinin dönüşümlü başkanlık ve Kıbrıslı Türklerin siyasi karar alma mekanizmasına etkin katılımı gibi siyasi eşitlik açısından olmazsa olmaz hususları reddettiğini vurgulayan Köprülü, "Rum liderliği, Kıbrıs Türk tarafının asla kabul etmeyeceği 'sıfır asker, sıfır garanti' gibi maksimalist bir tezle müzakere marjını sıfıra indirerek en son zirveyi de çökertmiş ve müzakereyi sona erdirmiştir." dedi.

Köprülü, hidrokarbon konusunun iş birliği alanı olması yönünde kendilerinin yaptıkları çağrılara karşın Kıbrıslı Rumların, bu alanın hala gerginlik alanı olmasını tercih ettiklerini söyledi.

Bu çerçevede Kıbrıs Türk tarafının hidrokarbonlar konusunda yaptığı son önerinin de Rum tarafından reddedildiğine dikkati çeken Köprülü, "Kıbrıs Türk tarafı olarak Doğu Akdeniz bölgesinde hidrokarbonlarla ilgili eşit ve yasal haklarımızı korumak için kararlı olduğumuzu da bu vesileyle ifade etmekten mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Köprülü, KKTC'nin ekonomik yapısını daha da ileriye taşımak için çaba sarf etmek gerektiğinin altını çizerek, "Her zaman ve her koşulda olduğu gibi Türkiye'nin sarsılmaz desteği en büyük güç kaynağımız olacaktır." dedi.