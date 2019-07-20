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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:-"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü ve KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun"

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:48
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla bir video yayımladı.

Beşparmak Dağlarının havadan çekilen görüntülerinin bulunduğu videoda, Kılıçdaroğlu'nun "1974 Kıbrıs Barış Harekatı dış politikada attığımız en önemli adımlardan birisidir. Soydaşlarımız katledilirken kimse seyirci kalmadı. Şimdi Kıbrıs politikasının da artık değişmesi lazım. Yeni bir sürecin, yeni bir hamlenin atılması gerekiyor. KKTC'nin artık tanınması lazım. Türkiye'nin yeni bir siyaseti ve yeni bir hamleyi sürdürmesi gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Videonun sonunda Kılıçdaroğlu'nun "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü ve KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun. Harekatın yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Genel Başkanım Bülent Ecevit ve KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygıyla anıyorum." mesajı yer aldı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:48
  1. 45. yıl dönümü
  2. CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU
  3. Kıbrıs Barış Harekatı
  4. yıl dönümü

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