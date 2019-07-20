Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü YÖK:- "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarıyla icra edilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünde, harekatta şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz"

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümüne ilişkin, "Harekatta şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." mesajı paylaşıldı. YÖK'ten Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarıyla icra edilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünde, harekatta şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz."

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