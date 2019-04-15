0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan emekli asker Yamaner, anılarını ve Kıbrıs’ın önemini yazdı

Kıbrıs Barış Harekatı’nda üsteğmen rütbesinde görev yapan ve emekli olduktan sonra, ’1974 Öncesi ve Sonrası Kıbrıs’ isimli kitabı yazan Ahmet Şerafettin Yamaner (71), Kıbrıs’ın eğitim müfredatına alınmasını istiyor.

15 Nisan 2019 Pazartesi 15:48
Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan emekli asker Yamaner, anılarını ve Kıbrıs’ın önemini yazdı

Kıbrıs Barış Harekatı’nda üsteğmen rütbesinde görev yapan ve emekli olduktan sonra, ’1974 Öncesi ve Sonrası Kıbrıs’ isimli kitabı yazan Ahmet Şerafettin Yamaner (71), Kıbrıs’ın eğitim müfredatına alınmasını istiyor.



Bolu’nun tanınmış iş adamlarından ve aynı zamanda Kıbrıs Gazisi olan Ahmet Şerafettin Yamaner’in üzerinde 2 yıl çalıştığı kitabı geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkarak okuyucularıyla buluştu. Yamaner, ücretsiz olarak çıkan kitabında genç bir subayken görev yaptığı Kıbrıs’ın harekat öncesi ve harekat sonrası durumunu, yaşadığı olaylarla okuyucularına aktardı. 1973-1974 ile 1985-1987 yılları arasında Kıbrıs’ta görev yapan Yamaner, çok sayıda takdirname, taltif, berat ve plaket ile ödüllendirildi. 20 yıl Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay olarak görev yapan Yamaner, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadığı rahatsızlığın nüksetmesi nedeniyle 1989 yılında malülen emekliye ayrıldı.



Kıbrıs Barış Harekatı’nda Yunan alayına ilk atışı yapan 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi emekli piyade binbaşı Ahmet Şerafettin Yamaner, emekliliğinin ardından çok sayıda sivil toplum kuruluşunda görevler üstlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile projeler üreten bir vakıfta görev yapan Yamaner, Kıbrıs’ın stratejik ve jeopolitik önemine dikkat çekmek için liseli öğrencilere konferanslar verdi. Kıbrıs’ın tüm ülkede ve Kıbrıs’ta da anlatılması gerektiğini belirten Yamaner, “Liseli gençlerin bu konuda fazla bilgi sahibi olmadıklarını düşünerek ders vereceğimi belirttim. Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Muharebe alanlarında zaferler kazanabilirsiniz. Başarı elde edersiniz ama arkasında irfan ordusu olmazsa bu başarılar kalıcı değildir” şeklinde bir sözü var. Ben bu düşünceyle bu projeyi uygulamatmaya başladım. Bu proje, Bolu’da kalmamalı. Türkiye’deki bütün liselerde bu proje uygulatılmalı. Ben yavru vatan Kıbrıs’ta da uygulatılmasını istiyorum. Bu konuda çalışmalarım var. Milli Eğitim’in müfredat programlarında Kıbrıs konusunu 1-2 saatlik değil, uzun uzun Türkiye’nin stratejik önemi bakımından anlatılması gerektiğine inanıyorum. Esas anlatmak istediğim konu da budur” ifadelerini kullandı.



Kıbrıs’ın unutulmaması gerektiğine dikkat çekerek, Yunanistan’da şehir merkezleri ve yol kenarlarındaki tabelalarda Kıbrıs haritası olduğunu ve ‘Kıbrıs’ı unutma’ yazdığını söyleyen Yamaner, “Onlar ‘unutmayın’ diyor. Ben de bütün Türkiye’ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki vatandaşlarımıza, Atatürk’ün ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ sözünü hatırlatıyorum. Komşumuz Yunanistan’da da bu tabelaları görmek istemiyoruz. Ben de Kıbrıs’ın unutulmamasını istiyorum” dedi.



Kıbrıs gazisi Yamaner, Barış harekatı sırasında görev yaptığı Kıbrıs’a dikkat çekmek için yazdığı kitabını başta Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere askeri birliklere ve bir dönem görev yaptığı yavru vatandaki birliklere göndermeye hazırlanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 15:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun'da yürütülen DEAŞ operasyonunda tutuklama
    1. Samsun'da yürütülen DEAŞ operasyonunda..
    2. Çukurova Belediyesi’nde ilk meclis..
    3. YSK'dan flaş Maltepe kararı!
    4. Başkan Kavuş: “Meram’ın ihtiyacı;..
    5. Çorum’un turist sayısında artış
    6. Mutfakçılar Afrika pazarına..
    7. Mesir kupası sahiplerini Salihli’de..
    8. Ayvalık’ta Turizm Haftası sahnede..
    9. AK Parti Antalya İl Başkanı Taş’tan..
    10. Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan..
    11. Terör örgütü PKK/YPG'den kalleş saldırı!
    12. Başkan Ergün cimnastiğin altın kızını..
    13. YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının,..
    14. "Türkiye'nin en yaşlı muhtarı"..
    15. Yıldırım: "(İl Başkanı istifayı..
    16. İsrailli heyet Bahreyn ziyaretini..
    17. Kanser hastalarına piknik morali
    18. Taekwondo’da Büşra Öztürk Türkiye..
    19. Stadyumun adını değiştirdi, maçı..
    20. Ekrem İmamoğlu’nun futbol maçlarına..
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Burhan Kuzu'dan dikkat çeken seçim denklemi: Aradaki fark sadece 3 oy...
    Burhan Kuzu'dan dikkat çeken seçim denklemi: Aradaki fark sadece 3 oy...
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Haddini aştı! Türkiye'yi tehdit edip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı
    Haddini aştı! Türkiye'yi tehdit edip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor
    Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor
    Sudan'da darbeyle düşürülmüştü! El Beşir'den haber var
    Sudan'da darbeyle düşürülmüştü! El Beşir'den haber var