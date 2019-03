ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ada'nın tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Türk'ünü hiçe sayan yaklaşımlarına göz yummayacağız. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerini her zaman korumaya devam edeceğiz." dedi.

Oktay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konferans Salonu'nda düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyaları Tevcih Töreni'nde yaptığı konuşmada, 1974'te gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'nda canını ortaya koyan mücahit gazilerle milli mücadele madalyası tevcihi vesilesiyle bir arada olmaktan bahtiyarlık duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gaziler ve yakınlarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhabbet ve selamlarını iletti.

Tarih boyunca bu toprakların vatan için gözlerini kırpmadan cepheye koşan, şehadete yürüyen ve gazilik mertebesine erişenlerin üstün cesaretleri ve büyük fedakarlıkları sayesinde kendilerine emanet edildiğine dikkati çeken Oktay, ülkenin her karış toprağını kanlarıyla sulayan, hak ve bağımsızlık için zulmün karşısında korkusuzca duran şehit ve gazilerin bu toprakları vatan kılan ilahi berata mühürlerini vurduğunu söyledi.

Oktay, maziden atiye uzanan mücadele zincirinin her bir halkasındaki gazilerin ve şehitlerin kalplerinde müstesna bir yere sahip olduğunu ifade etti.

- "Kıbrıs, bizim milli davamızdır"

"1974'te, Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin adadaki mevcudiyetine kastedenleri akamete uğratan kahraman mücahitlerimizin bizdeki yeri çok farklıdır." diyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler, Kıbrıs Türkleri ile Türkiye'nin ezeli gönül birlikteliğinin canlı tanıkları, kıymetli taşıyıcılarısınız. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi, huzuru, güvenliği ve esenliği için gözünüzü kırpmadan cepheye koşup gazilik mertebesine eriştiniz. Kararlı mücadeleniz sonucunda kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün, Ada'nın kurucu ve eşit iki parçasından biridir. Hak ve eşitlik mücadelesinde nice badireler atlatan ve birçok zorluğa göğüs geren Kıbrıs Türk’ünün sabrı ve dirayeti, bizler için gurur kaynağıdır. Bizler canımızla kanımızla Kıbrıs Türkü'nün her zaman yanında durduk, durmayı da sürdüreceğiz. Anavatan ve garantör Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da omuz omuza birlikte çalışmaya devam edecektir. Kıbrıs, bizim milli davamızdır."

Oktay, hedeflerinin Kıbrıs Türk’ünün siyasi eşitliğinin sağlanması ve Ada'daki meşru haklarının, güvenliğinin ve refahının garanti altına alınması olduğunu vurguladı.

Bu hedef doğrultusunda, geçmişten bu yana yapıcı fikirler ve yöntemlerden yana gayret ve tutum sergilemekte olduklarına işaret eden Oktay, şunları söyledi:

"Bugüne kadarki çabalarımız, Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Kıbrıs Türk halkının hala birçok alanda ambargo ve kısıtlamalara maruz kalıyor olması, akıl ve vicdan sınırlarını zorlamaktadır. Kıbrıs Türk'ünün meşru mücadelesinde, tarihi sorumluluğumuzu yerine getirme yönündeki kararlılığımızı siz kahraman gazilerimizin huzurunda bir kez daha yinelemek isterim. Ucu açık müzakere süreçlerinin ve Ada'daki mevcut gerçekleri göz ardı eden yaklaşımların artık bir tarafa bırakılması elzemdir. Kıbrıs Türk halkının hak ettiği refah seviyesine ulaşmasının engellenmesi ve mevcut statükonun korunması, sürdürülebilir bir tutum değildir."

Oktay, Doğu Akdeniz'de keşfedilen hidrokarbon kaynaklarını Ada'yı uluslararası arenada daha önemli bir cazibe merkezi haline getirdiğini dile getirdi.

- "Bedel ödemeye her zaman hazırız"

"Türkiye, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının tüm Ada halkının refahının artması için bir fırsat olarak kullanılması gerektiğini her zaman savunmuştur, savunmaya devam edecektir." ifadesini kullanan Oktay, "Rum tarafı, tek yanlı yaklaşımlarıyla, doğal kaynakları da paylaşma niyetinde olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Ada'nın tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Türk'ünü hiçe sayan yaklaşımlarına göz yummayacağız. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerini her zaman korumaya devam edeceğiz. Bu vurgulamanın ne anlama geldiğini anlamak isteyen varsa gelsin buradaki manzaraya baksın. 45 yıl önceki duruşumuz neyse, 45 yıl sonra da duruşumuzda zerre fark yok. Bedel ödenmesi gerekirse o bedeli ödemeye her zaman hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Kıbrıs Türk halkının dünyayla bütünleşmesi ve önündeki engellerin kaldırılmasının uluslararası toplum için de bir yükümlülük olduğunun altını çizdi.

Türkiye olarak sadece Kuzey Kıbrıs konusunda değil, uluslararası toplumu ilgilendiren tüm konularda, yapıcı katkılar sağlayarak, ortak anlayış ve ortak akla dayanan çözümlerden yana olduklarını anlatan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki çok yönlü dış politikanın onurlu bir duruşa ve güçlü ilkelere dayandığını bildirdi.

Gayelerinin, güncel uluslararası sorunlara, bazı ülkelerin bakış açısına ve çıkarlarına göre değil, uluslararası hukukun gereğine göre adil ve kalıcı çözümler bulunması olduğuna dikkati çeken Oktay, şöyle devam etti:

"Yaşanılan haksızlıklara karşı duruşumuz ve mazlumun yanında oluşumuz tüm dünyaca bilinmektedir. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle 'milletimizin girişimci ruhunu ve insani değerlerini yansıtan bir dış politika' anlayışıyla hareket eden Türkiye, sınırları içinde olduğu gibi dışında da barıştan, hak ve adaletten yana olmaya devam edecektir. Bu bilinçle, hem ülkemizdeki terör örgütlerine karşı azim ve kararlılıkla mücadele ediyor hem de gönül coğrafyamızın yanında oluyoruz. Siz değerli gazilerimizin uğruna mücadele ettiği değerleri, sonsuza dek yaşatmak bizlerin en kutsal görevlerinden birisidir. Şehitlerimizi ve gazilerimizi gönlümüzün en müstesna köşesine yerleştirirken, şehitlerimizin bize emanetleri olan ailelerini ve gazilerimizi de asla ihmal etmiyoruz, etmeyeceğiz. Ülkemizin imkanları arttıkça, Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verdiğimiz hizmetler de artmış ve çeşitlenmiştir. Elbette sizlerin göstermiş olduğu sabır, cesaret ve üstün fedakarlıklar karşısında ne yapsak azdır. İnşallah önümüzdeki dönemde, bu çalışmaları sürdürecek, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Oktay, milli mücadele madalyalarını teslim alacak tüm gazilere, fedakarlıkları ve kahramanlıkları sebebiyle şükranlarını sundu, hayırlı ve uzun ömür diledi.

Hayatlarını kaybeden gazileri ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad eden Fuat Oktay, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyaları'nın, KKTC ve Türkiye arasındaki gönül birliğinin nişanesi olması ve bir vefa sembolü olarak nesilden nesile gururla, kıvançla aktarılmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.