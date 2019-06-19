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Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya

Gaziantep Valiliği koordinesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen “Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni” ile Kıbrıs Gazileri madalyalarına kavuştu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:46
Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya

Gaziantep Valiliği koordinesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen “Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni” ile Kıbrıs Gazileri madalyalarına kavuştu.


Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki törende gaziler adına konuşan Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cuma Erdem duyduğu onur ve memnuniyetini dile getirdi.


KKTC Başkonsolosu Erhan Özkan da yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kıbrıs Barış Harekâtını gerçekleştirmesi sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin var olduğunu ve bu günlere gelindiğini kaydederek bu gösterilen kahramanlık ve fedakârlığın hiçbir zaman ödenemeyeceğini belirtti. Katılımcılara hitap eden Vali Davut Gül “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kıbrıs Gazilerimize verilen madalya ve beratlarının hak sahiplerine verilmesi töreni için bir araya geldik. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kıbrıs gazilerimiz diğer gazilerimiz gibi şehit olmak için bu mücadeleye atılan ve şehitliğin nasip olmadığı insanlardır. Bundan dolayıdır ki Kıbrıs gazilerimizi iç güvenlikte gazi olan gazilerimizden ayrı tutmuyoruz. Onlar yirmi yaşında Kıbrıs Harekâtına katılarak şehit olmak için, Kıbrıs’taki bizim kendi soydaşlarımızı, zulümden kurtarmak için giden gönüllü askerlerimizdi. Bu açıdan her birinize millet olarak devlet olarak ayrı ayrı minnettarız. Ailelerinizle, Allah nice huzurlu günler nasip etsin. Bu vesileyle hayatta olmayan gazilerimiz ile tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil ve baş sağlığı diliyorum" dedi.


Gazilere madalyaları, Vali Davut Gül ve törene katılan 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci, KKTC Başkonsolosu Erhan Özkan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Uysal ile diğer protokol üyeleri tarafından teslim edildi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 18:46
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