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Kibar, “Açıklanan fiyat ve zamanlamanın baş mimarı OBB Başkanımız Dr.Mehmet Hilmi Güler’dir”

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar,“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 51 randıman esasına göre Giresun Kalite kabuklu fındığın 17 lira, levant kalite fındığın 16.

30 Temmuz 2019 Salı 16:39
Kibar, “Açıklanan fiyat ve zamanlamanın baş mimarı OBB Başkanımız Dr.Mehmet Hilmi Güler’dir”

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar,“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 51 randıman esasına göre Giresun Kalite kabuklu fındığın 17 lira, levant kalite fındığın 16.5 lira olarak açıklamasının üreticiler açısından önemli bir gelişme olduğunu vurgulayarak, “Mevsimsel hareketlerden dolayı bu yıl fındıkta erken hasat olabileceğini belirterek hem fiyatın erken açıklanması hem de TMO’nun bayramdan hemen sonra alımlara başlayacak olması fındık üreticilerimizin beklentilerini karşıladığını belirtti.


Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın fındık fiyatıyla ilgili açıklamasını hep birlikte takip ettik. Bu seneki rekolteye göre açıklanan fındık fiyatının tüm fındık üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandığını vurgulayarak; “üreticilerimiz açıklanan fındık fiyatlarından oldukça mutlu. Fındık taban fiyatları son 20 yıldır bu kadar hızlı ve yüksek fiyatla açıklanmamıştı, zamanında ve hak ettiği değerde açıklanan taban fiyatının piyasalara da olumlu yansıyacağını düşünüyorum” dedi.


Kibar, “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fındık taban fiyatını açıklamasının sezon öncesi üreticilerdeki belirsizlik düşüncesini de ortadan kaldırdığını belirterek, piyasadaki tüm aktörlerin hükümetimizin fındıkla ilgili bu tavrına göre konum alacağına işaret eden Başkan Kibar, "Fındık fiyatının erken açıklanmış olması ve hükümetimizin piyasaya müdahale etme kararını almış olması üreticilerimizde de olumlu karşılandı “ dedi.


Fındık fiyatının ilk defa fındık hasadı öncesinde yine ilk kez bu kadar yüksek açıklanmasında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr.Mehmet Hilmi Güler’in girişimlerinin etkili olduğunu söyleyen Başkan Kibar, “Bilindiği üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr.Mehmet Hilmi Güler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Ak Partimizi kurarken yanında olan ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmış bir isim. Sayın Güler sorunların çözümü için yukarıya iletilmesinde önemli siyasetçi. Bu anlamda Başkanımız Dr.Mehmet Hilmi Güler’in fındık fiyatı ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız ile iletişim halinde olması fiyatın yüksek ve erken açıklamasında etkili olmuştur. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Hilmi Güler’e ve bölge Milletvekillerimize şahsım ve üreticilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre desteği ve alan bazlı desteği de ekleyince kilogram fiyatlarının 19 lira ile 18 buçuk lira gibi bir fiyata tekamül ediyor. Yine fındık alımının Kurban bayramının hemen ardından TMO tarafından yapılacak olması sevindirici bir gelişmedir. Bu vesile ile yeni fındık sezonunun tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:39
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