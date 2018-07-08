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KHK ile TSK'dan ihraç edilen yüzbaşı Burak Akın kimdir? Burak Akın nerede görev yaptı?

701 Sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleriyle bağı kesilen subayların arasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in eski koruma subayı yüzbaşı Burak Akın da yer aldı. Burak Akın FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Akın, etkin pişmanlıktan yararlanmış daha sonra serbest bırakılmıştı. Peki Burak Akın kimdir?

08 Temmuz 2018 Pazar 16:03
KHK ile TSK'dan ihraç edilen yüzbaşı Burak Akın kimdir? Burak Akın nerede görev yaptı?

OHAL’in son KHK’sı bu sabah Resmi Gazete’de yayınlandı. Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 701 Sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen subayların arasında Orgeneral Yaşar Güler'in eski koruma subayı yüzbaşı Burak Akın da bulunuyor. Peki Burak Akın kimdir?

701 Sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleriyle bağı kesilen subayların arasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in eski koruma subayı yüzbaşı Burak Akın da yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Burak Akın hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame hazırlamıştı.  Akın'ın emniyet ve savcılık aşamasında verdiği ifadelerden sonra çok sayıda FETÖ üyesi asker de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılıklara başvurmuştu. Burak Akın da Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile ihraç edilen isimler arasında yer aldı.

 

 

 

 

 
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 16:03
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