Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) KHK ihraç edilenlerin isimleri

OHAL Kapsamında yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, 18 bin 632 personel ihraç edildi. İhraç edilenler arasında 4 vali yapdımcısı, 4 kaymakam ile Emniyet Genel Müdürlüğünden 8 bin 998, Adalet Bakanlığı'ndan 1 bin 52, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 658 kişi ihraç edildi. Peki Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ihraç edilenlerin isimleri nedir?

İŞTE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN İHRAÇ EDİLENLERİN İSİMLERİ: