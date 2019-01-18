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KHK ile kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

18 Ocak 2019 Cuma 15:34
KHK ile kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 15:34
  1. FETÖ
  2. karar
  3. Murat Arslan
  4. sanık
  5. terör örgütü

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