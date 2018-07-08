701 sayılı KHK ile kaç kişinin rütbesi söküldü! Son KHK ile ne kadar kamu görevlisi ihraç edildi? İşte tam KHK listesi

18 Temmuz'da itibariyle sonlanacak olan OHAL, öncesi son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. KHK ile TSK'dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1167 ve jandarmadan 35 personelin rütbeleri 701 sayılı KHK ile alındı. KHK ile 4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam meslekten ihraç edildi. 12 dernek, 3 gazete ve 1 televizyon kanalı ise kapatıldı. İşte KHK ayrıntıları...

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında 701 sayılı kanun hükmünde kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi. Başbakan Binali Yıldırım’ın işaretini verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesi son KHK’nin yayınlanacağını duyurmuştu. Son KHK Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı mı?, Son KHK listesine göre ihraç edilenlerin listesinde kimler var?, Yeni ve son KHK ile kaç kişi kamu kurumlarından ihraç edildi?, KHK ihraç listesi TSK, Bakanlıklar listesi açıklandı mı?, Son KHK Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Başbakan Binali Yıldırım KHK ile ihraç edilenlerin en fazla TSK ve emniyetten olacağını açıklamıştı.

Bin 526 kişinin rütbesi söküldü

Kurumlarından emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılanlardan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 324, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bin 167 ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 35 kişinin rütbesi alındı.

SON KHK İLE KAMUDAN İHRAÇ EDİLENLERİN LİSTESİ (BAZI İSİMLER)