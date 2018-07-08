KHK ihraç listesi son KHK ile ihraç edilen vali yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz kimdir? Yaşar Kemal Yılmaz nerede görev yapıyordu?

OHAL’in son KHK’sı bu sabah Resmi Gazete’de yayınlandı. Son KHK’da ihraç edilenler arasında 4 vali yardımcısı ile 4 kaymamak yer aldı. İhraç edilenler arasında bulunan vali yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz kimdir? Yaşar Kemal Yılmaz nerede görev yapıyordu?

Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen Vali Yardıcmısı Yaşar Kemal Yılmaz'ın görev yarı Erzincan'dı. 1 Aralık 2016'da Erzincan'a atanan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, 'FETÖ' soruşturması kapsamında açığa alınmıştı.