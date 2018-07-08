KHK ile ihraç edilen Kaymakam Ahmet İhsan Çiğil kimdir? Ahmet İhsan Çiğil nerede görev yapıyordu?

OHAL’in son KHK’sı bu sabah Resmi Gazete’de yayınlandı. Son KHK’da ihraç edilenler arasında 4 vali yardımcısı ile 4 kaymamak yer aldı. İhraç edilenler arasında bulunan kaymamak Ahmet İhsan Çiğil kimdir? Ahmet İhsan Çiğil nerede görev yapıyordu?

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Kaymakam Ahmet İhsan Çiğil'in görev yarı Ağrının Hamur ilçesiydi.