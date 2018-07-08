KHK ile ihraç edilen Kaymakam Ahmet İhsan Çiğil kimdir? Ahmet İhsan Çiğil nerede görev yapıyordu?
OHAL’in son KHK’sı bu sabah Resmi Gazete’de yayınlandı. Son KHK’da ihraç edilenler arasında 4 vali yardımcısı ile 4 kaymamak yer aldı. İhraç edilenler arasında bulunan kaymamak Ahmet İhsan Çiğil kimdir? Ahmet İhsan Çiğil nerede görev yapıyordu?08 Temmuz 2018 Pazar 15:45
OHAL’in son KHK’sı bu sabah Resmi Gazete’de yayınlandı. Son KHK’da ihraç edilenler arasında 4 vali yardımcısı ile 4 kaymamak yer aldı. İhraç edilenler arasında bulunan kaymamak Ahmet İhsan Çiğil kimdir? Ahmet İhsan Çiğil nerede görev yapıyordu?
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Kaymakam Ahmet İhsan Çiğil'in görev yarı Ağrının Hamur ilçesiydi.
Erzurum'da, İçişleri Bakanlığınca açığa alınan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla 16 Nisan 2018'de adliyeye sevk edilen Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz tutuklanmış, Ağrı'nın Hamur Kaymakamı Ahmet İhsan Çiğil adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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